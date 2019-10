Apiro, esce di strada e si ribalta con l'auto nel bosco: uomo di 70 anni intrappolato nelle lamiere

APIRO - Un 70 enne del luogo esce di strada con la macchina, si ribalta finendo in una boscaglia rimanendo intrappolato all'interno dell'abitacolo del mezzo: i vigili del fuoco sono stati costretti a rompere il parabrezza dell'auto per far uscire il conducente.

Soccorso dal 118 di Cingoli e dalla Piros di Apiro, l'uomo è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. L'incidente si è verificato ieri sera attorno alle 19 in località Casalini, lungo la strada provinciale che dal centro di Apiro porta a Frontale. L'uomo ha perso il controllo della sua Audi ed è uscito dalla carreggiata finendo la corsa dopo essersi ribaltato tra una boscaglia molto fitta. L'impatto con gli alberi ha bloccato la corsa del mezzo con il settantenne rimasto praticamente incastrato all'interno.

