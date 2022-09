Senigallia, violenza domestica: due donne trasferite in case protette

SENIGALLIA - Due donne sono state allontanate dai rispettivi compagni, facendo scattare le procedure a tutela delle vittime di violenza. Il doppio intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Senigallia dopo la segnalazione di liti familiari, da cui sono emerse situazioni di violenze psicologiche e fisiche e minacce. Un episodio è avvenuto in un'abitazione di Senigallia: nonostante l'arrivo dei poliziotti, la coppia ha continuato a discutere animatamente e solo con difficoltà si è riusciti a riportare la calma.

La denuncia

Dalle informazioni rese dalla donna sono emerse situazioni critiche che risalivano anche a periodi precedenti: la vittima ha riferito di continue liti legate anche all'abuso di alcolici da parte del marito, con frequenti stati d'ira dell'uomo, e violenze. Per evitare conseguenze più gravi, la donna è stata portata in un altro domicilio. Allontanata da casa anche un'altra donna che aveva chiesto l'aiuto degli agenti dopo l'ultima sfuriata del compagno mentre effettuavano acquisti. Dai racconti della donna è stato possibile comprendere che quello era solo l'ultimo di una serie di episodi di violenza e minacce dovuti, secondo lei, al deteriorarsi del rapporto. Anche per lei è stata avviata la procedura per le donne vittime di violenza: è stata allontanata dall'appartamento dove viveva con il compagno.