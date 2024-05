Matteo Falcinelli, la mamma: «Voleva solo riprendere i telefoni nel bar, ora ha gli incubi» Indagine interna nella polizia di Miami

«Sopravvivendo alla tortura che ho subito ho vinto la partita più importante». Sono le parole di Matteo Falcinelli, il giovane arrestato con modalità violente, come testimoniato da un video, a Miami lo scorso febbraio per aver opposto resistenza alla polizia. Il ragazzo sta svolgendo al momento un trattamento alternativo al carcere, il parallelo della messa in prova in Italia. Lo ha confermato l'avvocato Francesco Maresca, il legale del giovane, aggiungendo che «al termine di questo periodo, dal punto di vista giudiziario per lui questa vicenda si chiude».



Il venticinquenne era stato arrestato, e sottoposto a processo, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, opposizione all'arresto e violazione di domicilio. Il giovane si trova da tre anni negli Usa per motivi di studio. Il ministro Tajani ha sollecitato la massima attenzione sul caso all' ambasciatore Usa in Italia Jack Markell.

«Nel report che la polizia ha rilasciato, scritto sotto giuramento degli agenti, non c'è una sola parola che corrisponda a quanto si vede nelle riprese. C'è scritto tutt'altro». Così racconta a In Mezz'ora Vlasta Studenivova, madre di Matteo Falcinelli, il giovane arrestato con modalità violente a Miami lo scorso febbraio.



Nel frattempo la polizia di Miami ha avviato un'indagine interna: è quanto si apprende da fonti informate.

Cosa ha detto la mamma

«Matteo voleva andare a riprendere i suoi due telefoni rimasti nel bar e li chiedeva, ma gli agenti invece che assisterlo lo invitavano ad andare via. Poi lui ha cominciato a rivolgersi agli agenti chiedendogli perché non facessero il proprio lavoro al servizio dei cittadini, ma proprio in quel momento con un dito ha toccato il badge di uno degli agenti e da lì è partita l'aggressione e l'arresto». Spiega Vlasta Studenivova che poi aggiunge: «l'arresto non si consuma solo nell'ammanettamento, gli agenti mettono il ginocchio sul collo di Matteo impedendogli di respirare come nel triste caso di George Floyd. Quando il poliziotto si alza, mentre lui è in stato di incoscienza, dietro arriva la guardia di sicurezza che porta in mano i telefoni di Matteo: questa è la prova che mio figlio non stava mentendo e aveva il diritto di chiedere quei telefoni».



La paura

Vlasta Studenivova ha anche spiegato che «Matteo ha paura di tutti, è molto provato. Ha incubi di notte. Quando sono arrivata a Miami, con le lacrime, mi ha detto 'mamma mai in vita mia ho avuto bisogno di un tuo abbraccio così come orà». Così Vlasta Studenicova, madre di Matteo Falcinelli, a In Mezz'ora. «Un ragazzo piena di vita e sogni... con grandi aspettative nella vita. Adesso invece si sente totalmente distrutto per quello che ha vissuto», ha aggiunto la mamma. «Ora si trova nel campus universitario, sto giorno e notte vicina a lui per sostenerlo».