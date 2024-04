Senigallia, la patente è falsa, l'auto è senza revisione e assicurazione: denuncia e migliaia di euro di multa

SENIGALLIA - L'auto è priva di revisione e senza assicurazione, lui guida con un patente falsa ma non può eludere il targasystem: alla fine rimedierà multe per 8mila euro e una denuncia.

Nell’ambito dei controlli sulla circolazione stradale effettuati con lo strumento targasystem, ieri pomeriggio la pattuglia della Polizia Locale ha fermato un cittadino pakistano alla guida di una Fiat punto per la verifica dei documenti. Il targasystem aveva, infatti, segnalato il veicolo, privo di assicurazione per la responsabilità civile in corso di validità e non sottoposto alla prescritta revisione. Alla richiesta di esibire la patente di guida, il 46enne residente a Senigallia esibiva agli agenti una patente greca. La pattuglia, insospettita dal documento, che non sembrava conforme alle patenti originali greche, accertava la difformità del documento e provvedeva a sequestrarla, denunciando il pakistano all’Autorità Giudiziaria. Al 46enne sono stati elevati anche tutti i verbali per le violazioni amministrative del caso, fra le quali guida senza patente, circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa e non revisionato e sottoposto a fermo fiscale, per un ammontare complessivo di circa 8.000 euro.