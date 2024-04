Nuovo codice della strada, ritiro della patente e 7 anni di carcere per chi abbandona gli animali

Il nuovo codice della strada è al vaglio del Senato. Tra le novità più importanti che il governo vuole introdurre, c'è anche l'aggravante per il reato di abbandono di animali lungo strade o autostrade. Se non verranno introdotte modifiche, chi commette questo tipo di reati oltre al ritiro della patente rischierà anche il carcere fino a sette anni, soprattutto se gli animali abbandonati dovessero provocare un incidente con vittime o feriti. Sarà possibile con l'introduzione dell'omicidio stradale per questa fattispecie.

Se dall'abbandono di animali dovesse derivare un incidente con esito mortale o con lesioni gravi (per cui si intende una prognosi superiore a 40 giorni), scatterebbe l’applicazione degli articoli 589-bis e 590-bis del Codice penale, rispettivamente omicidio strada e lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime.

