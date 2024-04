Ancona, schianto tra due auto: paura per un neonato e una bambina di 4 anni. Traffico in tilt sulla Flaminia

ANCONA – Schianto fra due auto e caos traffico sulla Flaminia: paura per un neonato e una bambina di 4 anni, portati al Salesi in codice rosso, ma non in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto attorno alle 15 poco dopo l'incrocio con via Berti: una Fiat 500 ha tamponato una Skoda su cui viaggiava una coppia con i due bambini. Subito è stato dato l'allarme al 112.

L'intervento

Sul posto è intervenuto il 118 con l'automedica, la Croce Rossa e la Croce Gialla, insieme alla polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. Il neonato e la bambina sono stati accompagnati al Salesi. Gli occupanti dell'altra auto hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Si sono formate lunghe code sulla Flaminia, in entrambe le direzioni.