Civitanova, controlli al porto: scatta la maximulta per 6 quintali di vongole non "tracciate"

CIVITANOVA - Controlli al porto: i militari della Guardia Costiera di Civitanova Marche, unitamente al personale del Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Ancona e ai finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Marche, hanno sequestrato circa 6 quintali di vongole non tracciate, elevando multe per 7.500 euro.

I controlli effettuati durante lo sbarco al Molo Martello, hanno portato al sequestro di 600 Kg di vongole sprovviste di idonea documentazione per l’immissione in commercio, unitamente all’elevazione di diverse azioni amministrative per un totale di 7.500 euro. Il prodotto ittico sequestrato, ancora vivo, è stato rigettato in mare dai militari della Guardia Costiera.