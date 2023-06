Salvato dalla Marina dopo 5 ore in balia delle onde

PORTO RECANATI - Vivo e in buone condizioni di salute. E' stato tratto in salvo dalla nave della Marina militare della Capitaneria il marinaio di Ancona risultato disperso in mare questa mattina. R.B., 54 anni, non si trovava dalle 10.30 di questa mattina - mercoledì 21 giugno -. L'uomo, di Ancona, è rimasto in acqua cinque ore prima di essere individuato dalla task force scattata in mare dopo l'allarme lanciato dal peschereccio "Rosa dei venti" su cui era imbarcato.