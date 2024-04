​Piediripa, fuoriuscita di gas: firmata l'ordinanza relativa alla regolamentazione stradale

MACERATA - Fuoriuscita di gas a Piediripa, il comandante Danilo Doria ha firmato un'ordinanza relativa alla regolamentazione stradale considerata la necessità di continuare a effettuare lavori di monitoraggio.

LEGGI ANCHE: Tamberi verso Parigi 2024: «Mancano 100 giorni al sogno olimpico». E il 22 aprile viene scelto il portabandiera azzurro

Il provvedimento

Il provvedimento prevede, dalle 18 di oggi fino alle 14 del 26 aprile e comunque fino al termine dei lavori, in via 1° Maggio, dall'intersezione con strada Cluentina e per 50 metri (lato ingresso Uffici Postale), il divieto di transito con sbarramento, eccetto veicoli dei vigili del fuoco, Italgas o ditte incaricate dei lavori; il divieto di sosta 0/24 nel tratto interessato dai lavori di ripristino; il divieto di transito pedonale. Cessato l'effetto d'ordinanza sindacale, non è più presente, all'incrocio tra strada Cluentina e via Annibali, la “zona rossa”.