​Esercizio abusivo dell'attività commerciale al porto di Ancona, maxi multa da 180mila euro a una società dorica

ANCONA - Esercizio abusivo della'attività commerciale, maxi multa per una società dorica. Nei giorni scorsi, il personale della Capitaneria di Porto di Ancona, insieme ai finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona hanno effettuato alcune verifiche mirate sulle «attività commerciali di locazione di natant». Le investigazioni si sono concentrate nei confronti di una società con sede nel capoluogo dorico, che lavora nel noleggio e locazione di natanti da diporto. Queste hanno consentito di verificare numerose irregolarità per l’esercizio abusivo dell’attività commerciale, in quanto la società svolgeva l’attività di locazione senza aver effettuato la prevista comunicazione di inizio attività alle autorità competenti.

Gli accertamenti

Gli accertamenti condotti hanno comportato diverse sanzioni amministrative, per un ammontare di circa 180.000 euro.

Con l’occasione, e nell’imminenza della stagione balneare, le autorità preposte ricordano la necessità del rispetto di tutte le norme relative allo svolgimento della locazione e noleggio delle unità da diporto. Consigliano all’utenza di rivolgersi esclusivamente alle società regolarmente autorizzate a questo tipo di attività turistica e di prendere visione di tutte le norme utili ad una sicura e corretta navigazione nei tratti di mare interessati.