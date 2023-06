Malori e ferite, tre interventi al porto di Ancona nella giornata di venerdì: apprensione per un operaio

ANCONA- Tre interventi nella giornata di venerdì 9 giugno da parte della Croce Gialla nel porto di Ancona. Due a bordo di altrettante imbarcazioni mentre uno ha riguardato un operaio di un cantiere in zona via Mattei.

LEGGI ANCHE: Due donne ferite in un tamponamento portate all'ospedale di Torrette

Il dettaglio

A bordo di una nave da crociera una ragazza di nazionalità armena ha accusato un malore ma per lei non è stato necessario il trasporto in ospedale. A Torrette è invece stata trasportata una donna greca di 78anni per una crisi respiratoria proprio sul traghetto in partenza. Più serie le condizioni dell'operaio, entrato subito in sala emergenza con un codice giallo, per un taglio molto profondo alla mano procurato sul luogo di lavoro.