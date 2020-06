I venditori ambulanti solo sulla battigia: da quest’anno vietato stare sotto gli ombrelloni per il distanziamento

SENIGALLIA - I venditori ambulanti non potranno più passare sotto gli ombrelloni. È una delle disposizioni a cui si dovrano attenere a partire da quest’anno. Tutti gli anni il regolamento comunale prevede per loro la possibilità di iniziare l’attività itinerante dal primo giugno. Ancora però i dieci autorizzati non hanno potuto iniziare. Il regolamento prevede che possano svolgere attività itinerante, ma quest’anno, per rispettare il distanziamento sociale, non potranno arrivare fin sotto l’ombrellone come di solito accadeva. Dovranno limitarsi a camminare sulla battigia con la propria mercanzia che potranno trasportare con il carrello. Le nuove disposizioni, che dovranno riguardare anche l’eventuale obbligo della mascherina, dovranno però ancora prendere forma con un atto ufficiale. «In questi giorni gli uffici stanno rilasciando le autorizzazioni per il commercio ambulante sull’arenile – spiega Ludovica Giuliani, assessore alle Attività Economiche -, verranno rilasciate ai primi dieci in graduatoria».

Nel frattempo stanno mettendo a punto le regole. «Avranno i tesserini di riconoscimento – prosegue l’assessore – e stiamo valutando le misure da introdurre anche in base a come si muoveranno gli altri comuni. Una di queste disposizioni riguarderà la possibilità di effettuare il commercio ambulante solo sulla battigia». I ritardi nel loro arrivo in spiaggia sono quindi legati a questioni burocratiche per valutare i comportamenti che anche loro, come tutti gli utenti della spiaggia, dovranno tenere per contenere il contagio del virus. Disposizioni che tutti i comuni costieri si troveranno a dover adottare. Probabilmente anche gli ambulanti della spiaggia dovranno indossare le mascherine, al pari dei colleghi del mercato, anche se camminando continuamente sotto il sole non saranno facili da sopportare. Al momento è solo un’ipotesi ancora al vaglio. Certo invece che non potranno avvicinarsi ai lettini dei bagnanti sotto gli ombrelloni perché dovranno rispettare il distanziamento sociale.

