Marito e moglie di 65 anni trovati al centro commerciale con una borsa piena di merce rubata

SENIGALLIA - Nel pomeriggio di ieri il personale della Squadra Volante del Commissariato di Senigallia interveniva presso il centro commerciale del Cesano poiché veniva segnalata la presenza di due soggetti dall atteggiamento sospetto , probabili autori di furto.

I poliziotti si recavano sul posto e bloccavano i due che erano già stati notati dal personale di vigilanza prontamente intervenuto. I due risultano essere marito e moglie, 65enni circa della provincia di Ancona.l uomo tra l'altro risultava avere precedenti per furto commesso nei supermercati. I due dopo un inutile tentativo di negare, venivano trovati i possesso di numerosi articoli cosmetici e alimentari nascosti all interno di una borsa dentro la quale vi era riposta anche altra merce pagata alle casse automatiche. Dalla visione delle immagini interne gli agenti hanno ricostruito i movimenti dei due lungo gli scaffali. Le due persone si venivano dunque deferite all ag per il reato di furto aggravato e la merce veniva restituita



