Si schianta col pick up contro una 500 dopo la curva: batte la testa e muore

PESARO - Tremendo schianto questa mattina nei pressi di Borgo Santa Maria: muore un uomo di 87 anni. L'incidente è avvnuto intorno alle 10 quando, per cause ancora al vaglio della polizia locale, si sono scontrati un pick up, condotto dalla vittima, ed una Fiat 500 guifìdata da una ragazza, in un tratto di strada dopo una curva tra Borgo Santa Maria e Pozzo Alto. L'impatto è stato molto violento e l'uomo ha battutto la testa. Immediati i soccorsi da parte del 118, ma l'uomo purtroppo è morto poco dopo.

Ultimo aggiornamento: 15:45

