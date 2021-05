Una gamba gli finisce nelle lame della motozappa: i vigili del fuoco la liberano poi la corsa in eliambulanza a Torrette

FANO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in via Fattori a Fano per un incidente agricolo. Un uomo per cause in fase di accertamento è rimasto incastrato con una gamba nelle lame della sua motozappa mentre stava lavorando il campo adiacente all’abitazione. La squadra di Fano in collaborazione con i sanitari del 118, ha estratto la gamba dell’uomo dalle lame della motozappa con delle attrezzature specifiche, e successivamente veniva trasportato con l’eliambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette. I vigili del fuoco provvedevano poi alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia di Stato.

