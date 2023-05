Cinque giovani trovati con la droga a Senigallia: scattano le segnalazioni

SENIGALLIA - Obiettivo sicurezza con un altro servizio antidroga a Senigallia finalizzato a prevenire e reprimere le condotte di uso e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel servizio sono stati impiegati 10 carabinieri e 2 unità cinofile del nucleo cinofili di Pesaro. I controlli sono stati svolti in varie zone ddella città che costituiscono luogo di ritrovo di giovani.

Nel corso di queste attività sono state individuate 5 persone trovate in possesso di droga per uso personale: uno è un ragazzo 17enne di senigallia, trovato con 2,50 grammi di hashish, quindi sono stati identificati due giovani di 17 e 18 anni residenti in provincia di Pesaro trovati in possesso rispettivamente di circa 1 grammo e 5 grammi di hashish. Poi è stato identificato un 22enne residente in provincia di Ancona trovato in possesso di uno spinello e una dose di hashish. Infine è stato controllato un 18enne residente in provincia di Pesaro trovato in possesso di 1,50 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata amministrativamente e i giovani sono stati segnalati alle rispettive prefetture di residenza come assuntori di sostanza stupefacente.