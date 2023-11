SENIGALLIA - Una scrivania di fronte al mare con tutto l’occorrente per scrivere e una cassetta delle lettere. Si possono trovare nello stabilimento balneare Bagni 16/17 Nord Marine sul lungomare Mameli che, da tempo, ospita un salotto invernale dove potersi fermare dopo una passeggiata per godersi lo straordinario spettacolo della natura. Dove poter sporgere lo sguardo verso l’infinito e ascoltare il rumore delle onde infrangersi sulla riva.

Un angolo di paradiso a cui da tempo lavora Francesco Giombetti, storico bagnino che adesso ha deciso di offrire anche qualcosa in più ai passanti. La possibilità di dialogare con il mare, farsi ispirare per scrivere dei pensieri da inserire nella cassetta della posta. Verranno poi pubblicati nella pagina Instagram “Confidalo al mare”.

Un salotto sul mare

«Da anni, pezzo per pezzo, ho costruito il salotto sul mare, - racconta Francesco Giombetti - tanta gente c’è passata, chi si è seduto per godersi la vista, chi per riposarsi un attimo, coppie giovani, anziani, un po’ di tutte le età. La mia curiosità è sempre stata chissà cosa pensano quando sono lì e, allora, in collaborazione con un’amica, Laura Faccenda, abbiamo avuto l’idea di installare una scrivania con tutto l’occorrente per lasciare un pensiero. Carta, penna e busta da lettere, così chi vuole può lasciarla nella cassetta della posta. Poi li pubblichiamo sulla pagina Instagram Confidalo al mare». Un’idea originale che sta già riscuotendo successo perché i primi pensieri sono arrivati. «Un progetto giovane ma che in pochi giorni ha già raccolto tante lettere – ricorda Francesco Giombetti -, da pensieri seri a quelli più sbarazzini». Il mare vive così anche d’inverno quando è meno affollato e chi passa per una passeggiata può fermarsi a pensare connesso con la natura, con quel mare che d’estate scandisce le vacanze di tanti turisti e le pause dalla quotidianità dei senigalliesi e in inverno, rimasto solo, può essere fonte di ispirazione.