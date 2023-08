TOLENTINO - Procedono i lavori per la realizzazione degli ultimi alloggi per gli sfollati che hanno perso la casa con il sisma del 2016. Sono trascorsi sette anni dal terremoto e ancora in molti devono avere le chiavi degli appartamenti che si stanno creando in sostituzione delle Sae, scelta adottata dalla precedente amministrazione comunale. Sono pronti da qualche tempo gli 8 alloggi in contrada Pace, vicino al Retail park.

La situazione

Le famiglie alle quali erano stati assegnati hanno tutte rifiutato l’appartamento per diverse motivazioni. E finalmente, dopo il 15 agosto, a seguito di una nuova graduatoria, si provvederà alla consegna ufficiale degli 8 alloggi agli avanti diritto. Per quella data dovrebbero terminare anche i lavori al piazzale esterno degli altri 24 alloggi, sempre nello stabile adiacente al Retail park. «L’intervento – spiega l’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti – è in ritardo a causa del maltempo dei mesi scorsi. I lavori, comunque, dovrebbero terminare tra una quindicina di giorni. Di seguito consegneremo le chiavi di tutti e 32 gli alloggi (8 e 24) in contrada Pace agli aventi diritto. È certo che non faremo nessuna inaugurazione o taglio del nastro dato che gli appartamenti vengono consegnati, in sostituzione delle Sae, dopo sette anni dal sisma. E mi sembra un po’ troppo tardi». La consegna degli alloggi in contrada Pace avverrà secondo la nuova graduatoria predisposta dal Comune in seguito alle domande presentate entro lo scorso 31 maggio da coloro che hanno perso la casa con il sisma. «La precedente amministrazione comunale - conclude Giombetti - aveva assegnato gli appartamenti non solo a coloro che avevano perso la casa con il sisma, ma anche ad altre persone non sfollate. A riguardo sono giunte in comune 70 domande, evidentemente questo diritto non è stato ancora soddisfatto». Ci sono notevoli ritardi, infine, per gli 8 alloggi in piazzale Battaglia. Gli altri 46, ricavati nello stesso immobile, non sono ancora in fase di ultimazione.