Tutte le sere va a prendere gli avanzi del market: donna ubriaca aggredisce con un pugno dipendente Conad

SENIGALLIA - Sanzionata dai carabinieri una donna ubriaca che ieri mattina ha aggredito un dipendente del Conad di viale Bonopera, alle spalle del Foro Annonario e poco distante dalla stazione ferroviaria. Si tratta di una 56enne di origini marocchine residente ad Arcevia, che ha perso il lavoro e gira spesso in centro ubriaca. Quando il supermercato chiude i dipendenti le regalano ciò che è avanzato. Ieri era particolarmente agitata ed ha sferrato un pugno ad un dipendente che comunque non ha voluto denunciarla. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno condotto la donna in caserma. E’ stata sanzionata per ubriachezza con una multa da 102 euro mentre una seconda sanzione è stata fatta perché non indossava la mascherina. Essendo recidiva la multa per la mancata osservanza delle norme anti-covid ammonta a 560 euro. Per lo stesso motivo era già stata sanzionata. A livello penale non hanno potuto procedere perché il dipendente ha rifiutato le cure mediche ma soprattutto non ha voluto denunciarla.

APPROFONDIMENTI CORINALDO Positivo un dipendente comunale. Avviate le operazioni di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA