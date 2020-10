Positivo un dipendente comunale. Avviate le operazioni di sanificazione e controllo

CORINALDO - Emergenza: L'amministrazione comunale informa tutta la comunità che un dipendente comunale nelle scorse ore è risultato positivo al tampone naso-faringeo per la diagnosi del Covid-19.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, altri 380 infettati nelle Marche: ormai è positivo un tampone su quattro/ La mappa del contagio

Il dipendente, già in isolamento domiciliare da 10 giorni, non ha avuto contatti a rischio con colleghi e con cittadini. Per precauzione l'Amministrazione ha predisposto la procedura di tampone per tutti i dipendenti della struttura e per la Giunta Comunale, oltre alla sanificazione dei luoghi di lavoro della persona risultata positiva e all’igienizzazione straordinaria degli uffici.

L'attività comunale prosegue regolarmente, gli uffici ricevono regolarmente il pubblico su appuntamento e se strettamente necessario. Si ricorda inoltre che è a disposizione un numero di telefono (338 3924522) dalle 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali a cui è possibile chiedere informazioni tecniche, logistiche o amministrative sulla gestione dell'emergenza Covid-19.dall'Amministrazione, potranno sostare ovunque senza sottostare alla disciplina Disco Orario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA