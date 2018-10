Scooter contro il suv Nello scontro grave un dipendente comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - E’ rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio in un incidente stradale Fabrizio Marinelli, dipendente comunale. Il 67enne, in forze al settore del verde e ambiente, era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un Suv Maserati che usciva in retromarcia da un parcheggio. Il violento impatto si è verificato in via Mantegna alla Cesanella davanti al bocciodromo, gremito come avviene ogni sabato pomeriggio. Poco prima delle 17 lo scooter di Marinelli si è trovato a passare in via Mantegna proprio mentre un automobilista stava uscendo dal parcheggio davanti al bocciodromo. Nell’impatto il centauro è sbalzato dallo scooter, il casco si è sganciato ed è volato via e lui è finito a terra. Sull’asfalto molto sangue perso dopo la caduta. Subito l’automobilista è andato a soccorrerlo e ha chiamato il 118. Sul posto, oltre ad un’auto medica, è arrivata anche l’eliambulanza. A seguire due pattuglie della polizia locale per i rilievi. Il dipendente comunale ha perso conoscenza. In un primo momento il suo cuore ha smesso di battere per un arresto cardiaco. I sanitari hanno subito iniziato a rianimarlo, continuando senza interruzione le manovre salvavita anche durante il trasporto. E’ stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Torrette dove è stato ricoverato in Rianimazione.