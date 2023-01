Macerata in lutto: morto Mario Monachesi, ex dipendente comunale e artista. Con poesie e quadri aveva raccontato le tradizioni

MACERATA Difficile associare la sua ironia a un fatto triste come la morte. Eppure la sua Macerata ha dovuto fare anche questo. Grande dolore per la scomparsa di Mario Monachesi, ex dipendente comunale noto per le poesie, i testi e i quadri con cui negli anni ha voluto tramandare racconti e tradizioni legati soprattutto alla vita di campagna maceratese.

Quel sorriso senza età

Si è spento a 69 anni (ne avrebbe compiuti 70 anni il prossimo ottobre, ndr), a causa di un male che non gli ha lasciato scampo. Nel municipio del capoluogo era stato usciere, e in tanti lo ricordano per quel sorriso sempre pronto ad accogliere chi si recava in Comune. La sua grande passione è sempre stata la poesia. Monachesi lascia la figlia Chiara e la mamma Arduina.