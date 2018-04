Pronto soccorso nel caos La radiologia non funziona da 13 giorni: tanti disagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - La radiologia del pronto soccorso rotta da tredici giorni, quasi un record in negativo. Ieri ancora il personale era costretto a trasportare i pazienti in barella o sedia a rotelle dalla parte opposta dell’ospedale perché il macchinario interno non funzionava. Si è rotto prima di Pasqua e non è stato ancora riparato. Ciò comporta lunghe attese per i pazienti e grossi disagi per chi ha invece prenotato con mesi di anticipo gli esami di controllo. I prenotati devono infatti dare la precedenza alle urgenze e le visite così slittano. Il pronto soccorso che dal 2017 attende anche l’installazione di una Tac ad esclusivo utilizzo del reparto non solo non l’ha mai vista arrivare ma da quasi due settimane lavora anche senza Radiologia. Senigallia non ha più un primario del Dipartimento di diagnostica per le immagini che è finito sotto la direzione di Jesi dove il problema è stato lamentato.