ANCONA Dopo quasi 4 anni riapre il ristorante del Centro tennis di Pietralacroce, ora gestito dal Tennis Club Ancona. Si chiamerà Match Point, è non poteva essere altrimenti visto l’utilizzo sportivo della struttura. Porta la firma di un guru della ristorazione cittadina come Dalmazio Rossi, già titolare della Cantinetta del Conero. La riapertura riporta la socialità al Centro tennis che sta effettuando un radicale maquillage, in ottemperanza alla gestione ricevuta dal Comune nel 2022, dopo un periodo di affidamento temporaneo sin dal maggio 2019 a seguito della chiusura dell’impianto nel 2018.

Lo sviluppo

Il club, diretto dal presidente Paolo Mazzarini, è in piena espansione: conta 180 soci, con grandi idee e progetti. E il ristorante rappresenta un tassello importante. Situato in una zona panoramica, che spazia su tutta Ancona, si compone di circa 200 mq di superficie con 120 posti racchiusi in un’ampia vetrata che scopre la città. Il restyling è stato curato dall’architetto Sergio Roccheggiani dello studio Brau. «Partiamo con tanto entusiasmo – dice Dalmazio Rossi, che oggi sarà dal notaio per il rogito e presto annuncerà la data dell’apertura -. Finalmente abbiamo risolto i diversi problemi burocratici e siamo pronti a presentarci alla cittadinanza e agli utenti del tennis (i soci del club avranno uno sconto del 10%, ndr). La nostra proposta è per una ristorazione completa, con un occhio particolare alla qualità. Ci saranno anche la pizzeria e il bar, proprio per venire incontro alle esigenze di tutti.La location è molto bella. L’importante è partire, poi valuteremo eventuali modifiche strada facendo secondo le esigenze dei clienti. Noi ci crediamo. Do appuntamento al Math Point agli anconetani, ma non solo. Il locale rimarrà chiuso il lunedì».

L’entusiasmo

Entusiasta è anche Paolo Mazzarini, presidente del Tennis Club Ancona. «Con il ristorante aggiungiamo un elemento importante alla ristrutturazione dell’impianto che costa tantissimo, visto che dai circa 500mila euro d’investimento previsti dal bando, a regime passeremo a 1.600.000 euro - dice -. Ma ci crediamo e va bene così. Finora abbiamo acquistato nuovi palloni per la copertura dei campi, 6 sui 7 in totale, abbiamo rifatto tutta l’illuminazione esterna, i campi, la recinzione. Dopo il ristorante penseremo alle mura perimetrali, al rifacimento della gradinata del campo centrale, alla sistemazione del locale sottostante e poi al rinnovo completo della club house con bagni e spogliatoi e con il rinnovo della centrale termica». L’attività è in forte sviluppo. «Abbiamo una scuola tennis per ragazzi, diretta da Giulia Cesari e per adulti da Federico Mazzarini e Matteo Baldini che supportano anche la scuola agonistica diretta da Luca Quintiliani - conclude il presidente -. Diverse nostre squadre partecipano a vari campionati».