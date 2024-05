Finisce con l'auto fuori strada a Recanati, uomo portato all'ospedale di Torrette in eliambulanza

RECANATI - Un’auto finisce fuori strada, ferito il conducente. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio in contrada Santa Croce a Recanati. Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Sul posto, per i rilievi di rito, gli agenti della polizia stradale.