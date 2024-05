ANCONA «Questo degrado va avanti da una quindicina d’anni, siamo stanchi. Ci sentiamo cittadini di serie C. Tante promesse, pochi fatti da parte del Demanio che è il proprietario del terreno. A malapena vengono a vedere i ruderi una volta all’anno e non sempre si ricordano di far tagliare l’erba». A parlare è Mario De Dominicis, residente di Vallemiano: l’area chiamata in causa è quella che si trova alle spalle della piscina di Vallemiano.

La bonifica



Una zona che si trova a pochi metri da un gruppo di case. I residenti da anni chiedono la bonifica dell’area. «I caseggiati che un tempo ospitavano una falegnameria rischiano di venire giù da un momento all’altro - protesta De Dominis -. L’unica cosa che è stata fatta è la rimozione dell’amianto, ma quest’area è in totale abbandono. I ruderi vanno rimossi anche per una questione di sicurezza: qui potrebbero farci un parco giochi per i tanti bambini del quartiere». E c’è anche una questione legata alla sicurezza.

«Ogni sera – racconta Roberta Gigli – arrivano strani personaggi che si intrufolano in quei caseggiati. L’area è divenuta un ricettacolo di sbandati e clochard alla ricerca di un posto dove trascorrere la notte. Ogni mattina dobbiamo raccogliere decine di bottiglie di birra e vino, per non parlare poi delle siringhe lungo il marciapiede». C’è chi la sera ha paura ad uscire o tornare a casa.

«La situazione è peggiorata in modo esponenziale negli ultimi tempi - dice Arianna Surdo -. Se mi capita di tornare dal lavoro dopo una certa ora cerco sempre di trovare parcheggio a ridosso della mia abitazione. Questa è terra di nessuno, ci sentiamo abbandonati ma vorrei ricordare a chi di dovere che paghiamo le tasse come tutti e presumo che sia giusto avere un minimo di ascolto. I muri che delimitano questo rudere - aggiunge - rischiano di crollare da un momento all’altro, magari sopra le nostre auto. Sono anni che ascoltiamo promesse ma non è stato fatto nulla per risolvere questo problema».