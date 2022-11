Persone al parco trovate con alcuni grammi di cocaina: scatta il sequestro

SENIGALLIA - Nel corso del fine settimana appena trascorso, nell’ambito di una più ampia pianificazione dei servizi di controllo operata dal Questore di Ancona, gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia sono stati impegnati in una serie di controlli che hanno interessato l’intero territorio comunale e che ha consentito di sottoporre ad identificazione oltre 100 persone e 60 veicoli. Di seguito a tale intensificata attività di controllo sono emersi significativi risultati sul fronte della sicurezza pubblica.

Un primo intervento è stato effettuato dagli agenti della Squadra Volante i quali, nel corso delle attività di controllo a carico di luoghi ed aree frequentate da pregiudicati, hanno effettuato una verifica all’interno di un esercizio commerciale già in passato risultato meta di pregiudicati. All’interno venivano rintracciati una decina di soggetti, tra cui diverse persone con precedenti e tra questi risultava altresì presente un 50enne, senigalliese, con numerosi pregiudizi.

Questi in particolare risultava destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obblighi il quale, nonostante quanto imposto dal provvedimento giudiziario, si trovava in compagnia di soggetti pregiudicati. Pertanto la persona veniva segnalata all’autorità giudiziaria.

Ed ancora nel corso della serata di domenica, gli agenti intervenivano nei pressi del centro cittadino ove erano presenti numerosi giovani; tra questi, uno, al transito del veicolo della Polizia, alla presenza di tanti cittadini ed avventori di locali, cominciava a proferire epiteti offensivi. Gli agenti decidevano di sottoporlo a controllo ma egli fin da subito si mostrava ostile. I poliziotti comunque, con difficoltà, riuscivano ad identificare il giovane senigalliese per calmare il quale interveniva pure un suo amico che comprendeva l’inopportunità dell’atteggiamento dell’amico. Ciò nonostante il giovane proseguiva nei suoi comportamenti e gli agenti, considerato lo stato del soggetto ed il suo atteggiamento elevavano, la sanzione per ubriachezza , deferendolo per il reato di oltraggio a pubblico

In ore pomeridiane, gli agenti inoltre effettuavano un minuzioso controllo della zona circostante i Giardini Palazzesi ove, in diverse occasioni, in passato, sono state segnalate presenze sospette. I poliziotti, nel corso del controllo notavano un gruppo di persone sedute su di una panchina di questi e decidevano di sottoporre a verifica. Durante tale attività, a poco distanza da tale gruppo, gli agenti, notavano un piccolo pacchetto ove all’interno rinvenivano alcuni involucri in cellophane al cui interno poi verificheranno esservi contenuti circa 10 grammi di sostanza del tipo cocaina che veniva prontamente sequestrata per la distruzione.