Giornata storica, il varo del nuovo ponte 2 Giugno. Ma verrà aperto al traffico dopo Natale

SENIGALLIA - Oggi il varo del nuovo ponte 2 Giugno, che verrà aperto al traffico dopo Natale. Ieri pomeriggio è arrivata la gru che dovrà spostare le travi in acciaio realizzate dalla Cimolai di Pordenone. Stamattina le solleverà per fare in modo che la struttura prenda forma. Le sei travi, arrivate nei giorni scorsi, sono state nel frattempo assemblate e domani verranno saldate collegando di nuovo le due estremità: via Carducci al Corso 2 Giugno.

LEGGI ANCHE:

Ponte 2 Giugno passato al setaccio per scovare altri ordigni bellici



Una giornata storica quindi per la città che avrà il suo nuovo ponte. Mancano ancora dei dettagli. Ai lati dovranno essere ricollocate le balaustre rimosse dalla vecchia struttura come disposto dalla Soprintendenza. Verrà poi asfaltato, essendo carrabile. Mercoledì si è svolta una riunione tecnica in Comune, in cui è stata ipotizzata come data di apertura quella del 27 dicembre anche se il sindaco preferisce essere prudente. «Intanto domani (oggi,ndr) ci sarà il varo del nuovo ponte- interviene il sindaco Massimo Olivetti - e ringrazio il Consorzio di bonifica, il progettista e l’impresa per il tempo recuperato. Hanno lavorato nei weekend e di sera e per noi era importante per concludere quanto prima il cantiere. Riguardo all’apertura, questa avverrà solo dopo che sarà stato collaudato». Era stata prospettata la possibilità di riaprirlo prima ai pedoni e poi ai veicoli ma per il primo cittadino la sicurezza viene prima di tutto.

«Studieremo quando dovrà essere solo pedonale – aggiunge –, in questo periodo nel weekend c’è un maggior passaggio di gente a piedi mentre, quando non si presenterà l’esigenza di tutelare i pedoni, potrà essere riaperto al traffico». Oggi quindi sarà una giornata campale. Il centro storico, che sarà già gremito per via del mercato settimanale, vedrà sicuramente molte persone accalcarsi a ridosso del cantiere per assistere al varo e immortale con foto e video le singole operazioni. Via del Portici Ercolani resterà chiusa al traffico, da via Fratelli Bandiera a via Manni, dalle 9 fino al termine dell’intervento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA