Moto Club Senigallia domenica motogiro in collina con "Sapore di Mare"

SENIGALLIA - Un'altra iniziativa sperando nel meteo. Domenica prossima il Moto Club Senigallia - una tra le associazioni sportive più antiche della città - organizza un motoincontro denominato “Sapore di Mare". Questo il programma.Il via alle 9 con il ritrovo al Foro Annonario con esposizione di moto d'epoca e moto da corsa del team "lumache rumorose". Si proseguirà alle 10,45 con un motogiro in collina con sosta e degustazione presso l'antica cantina Sant'Amico a Morro d'Alba quindi il ritorno a Senigallia con la fotoricordo al porto e quindi alle 12,45 pranzo completo di pesce al Foro e quindi le premiazioni. Per tutte le informazioni si può chiamare il 346-3463675996.