Cacciatore trovato morto in un frutteto con ferite di arma da fuoco: ipotesi omicidio

CASTEL BOLOGNESE - Il cadavere di un uomo, un operaio di circa 40 anni, trovato in aperta campagna. Mistero tra i frutteti di Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, dove domenica mattina è stato rinvenuto il corpo di un cacciatore, con ferite di arma da fuoco, che lasciano aperte alcune ipotesi tra gli inquirenti: quella più accreditata è la strada dell'omicidio, resta aperta la pista di un incidente di caccia, ed infine il suicidio. La vittima aveva con sè dei fucili, regolarmente detenuti, ecco perché non si accantona l'idea di una battuta di caccia finita male.

Cadavere nel frutteto

Il corpo della vittima, un operaio ultraquarantenne, si trovava non distante da un gruppo di abitazioni situate nelle campagne, lungo via Barignano, non lontano dalla sua residenza, da dove era uscito sabato pomeriggio per dedicarsi al suo hobby preferito: la caccia.