Torna l'ora legale, arriva la primavera: ecco quando dovremo spostare le lancette (un'ora avanti)

Primavera avanti, autunno indietro. Come sempre le lancette subiranno un'inversione. A breve tornerà l’ora legale. Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 marzo le lancette degli orologi andranno spostate un'ora in avanti alle ore 2.00, che diventeranno le 3.00. L'ora legale resterà in vigore fino al 30 ottobre 2022.

Il cambio dell'ora viene effettuato in orario notturno perché solitamente in piena notte i trasporti effettuano meno tratte. Dunque, da domenica, sarà possibile sfruttare un'ora di luce in più e ci saranno vantaggi sui consumi elettrici, che sono ancora più importanti visto il duro periodo che stiamo affrontando. E' probile che il nostro organismo ci metterà alcuni giorni per adattarsi al cambio dell'ora, per via dell'orologio biologico legato ai ritmi circadiani. Questi si trovano in difficoltà quando avvengono i cambiamenti d'orario e nel ritmo sonno-veglia.

