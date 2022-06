Ballottaggio, domenica si vota in 5 Comuni delle Marche. Chi sono gli sfidanti. Seggi aperti dalle 7 alle 23

ANCONA Dieci aspiranti sindaci si sfideranno domenica per conquistare al ballottaggio la poltrona di sindaco in cinque Comuni delle Marche. Le urne saranno aperte dalle dalle 7 alle 23, e lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni con il Corriere Adriatico online che seguirà in diretta l'elezione dei nuovi sindaci. Si vota a Civitanova, Corridonia e Tolentino per la provincia di Macerata, a Jesi per la provincia di Ancona e Sant'Elpidio a Mare in provincia di Fermo.

I candidati sindaci al ballottaggio

A Sant'Elpidio a mare si sfideranno Alessio Pignotti (liste civiche e di centro) che ha chiuso il primo turno con il 38,94% dei consensi, e Gionata Calcinari (centrodestra; 30,54%) che ha ricevuto 2.300 voti, uno in più del terzo candidato Fabriano Alessandrini (Pd e civiche). Situazione scivolosissima per Calcinari, anche se al momento non sembra essere stato annunciato nessun ricorso è stato annunciato. A Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica (centrodestra e liste civiche; 46,59%) affronterà Mirella Paglialunga (Pd e civiche; 31,18%). A Corridonia c'è Giuliana Giampaoli (centrodestra; 48,94%) e Manuele Pierantoni (liste civiche; 35,59%), a Tolentino Silvia Luconi (centrodestra e civiche; 42,37%) e Mauro Sclavi (tre liste civiche; 32,95%). In provincia di Ancona, a Jesi, la corsa per la guida del Comune è tra Lorenzo Fiordelmondo (centrosinistra e M5s; 45,6%) e Matteo Marasca, (candidato civico e parti del centrodestra; 36,42%) che potrebbe prendere il testimone del sindaco uscente Massimo Bacci.

