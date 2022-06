La stagione al mare parte alla grande. Spiaggia e locali da tutto esaurito. Ritornano i pendolari dall’Umbria

CIVITANOVA Domenica ideale da trascorrere in spiaggia: una temperatura sempre inferiore ai 30 gradi per tutta la giornata (29,5 gradi la massima secondo la stazione meteorologica del porto i cui dati sono pubblicati sul sito dell’associazione diportistica Il Madiere), con una brezza leggera dai quadranti sud dai 6 ai 10 nodi. Dunque nessun caldo opprimente per chi ha scelto Civitanova ieri. Certo, la situazione cambia per chi è costretto al lavoro anche nel fine settimana. Ma per gli operatori balneari è stata una giornata da grandi incassi.



Si sono rivisti gli umbri uniti ai soliti pendolari dell’entroterra. Pochi, ancora, i turisti stabili. Non è periodo di ferie in Italia e gli stranieri si contano ancora sulle dita di una mano. In ogni caso un altro fine settimana in cui la città era piena di gente già dal sabato sera. Ristoranti pieni, locali affollati e pure qualche attrazione fuori dall’ordinario. A partire dal Luna Park dello stadio che quest’anno ha anticipato la partenza: di solito le giostre sono attive nei mesi di luglio e agosto, stavolta il piccolo villaggio itinerante è arrivato a metà giugno. Sempre nel parcheggio dello stadio, con ingresso a pagamento ma senza contributi comunali, è stata allestita un’arena per assistere ad uno spettacolo di stuntman su auto e camion. Ieri è stata invece l’ultima giornata del Gillette Bobo Summer Cup. La manifestazione si è tenuta in un’arena di 1.500 posti allestita nell’area del Varco. Sono andati in scena due momenti di sport e spettacolo: un torneo amatoriale, la Powerade Padel Cup, dove si sono sfidate 24 coppie maschili e 6 femminili; la vera e propria Gillette Bobo Summer Cup, in cui per un paio di ore si sono affrontati a colpi di padel i campioni amici di Christian Vieri. Spiaggia, comunque, sempre protagonista.



Molto utilizzato il bus navetta gratuito per il lungomare nord, avviato in questo fine settimana. In questo modo sono tornati utili i parcheggi dietro l’area dell’ex liceo di Fontespina. Tempo d’attesa massimo indicato dall’Atac, 25 minuti. Il servizio sarà attivo anche sabato e domenica prossimi. Dal 1 luglio al 28 agosto, bus navetta tutti i giorni dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. Proprio a Fontespina si verificano di solito i problemi di parcheggio selvaggio, con chiamate alla polizia locale per passi carrabili occupati. Da quest’anno, inoltre, è riservata ai residenti la sosta nei vicoli ciechi a fianco della statale 16. Per cui i bagnanti non possono sostare nelle e vie Caboto, Vespucci, Pessagno, etc, che sbucano sulla Ss16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA