La malattia non gli ha lasciato scampo: la città in lacrime per Fabio Sperandini

SENIGALLIA - Lutto alla Cesanella e in tutta la città per la morte di Fabio Sperandini. Aveva 53 anni. Con grande forza e dignità ha affrontato una grave malattia che ieri mattina non gli ha lasciato scampo. E’ morto nella sua casa di via Canaletto alla Cesanella, al piano di sopra dell’attività. Casa e bottega come si usava un tempo. Fabio insieme alla sorella Federica era il titolare della Sperandini Fabio e C. che si occupa di rifornire di acqua e bevande sia privati cittadini che attività.

Era molto conosciuto in città perché si occupava lui stesso del servizio porta a porta, consegnando casse di acqua e bevande sia nelle case dei cittadini, che alberghi, ristoranti, bar. Faceva le consegne a domicilio e nelle attività anche nelle frazioni. Un lavoro che lo aveva reso molto conosciuto. Il suo carattere solare e la sua cordialità lo avevano portato negli anni a costruire un buon rapporto con la clientela che ieri non poteva credere alla sua prematura scomparsa. Finchè la malattia gliel’ha consentito e le forze non l’hanno abbandonato, ha continuato a lavorare con grande professionalità. Fabio Sperandini lascia la moglie Cinzia, la figlia Sara e la sorella Federica. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria di via dell’Artigianato a Borgo Bicchia, dove si potrà visitare da oggi, mentre sabato mattina alle 9.30 si terrà il funerale nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore alla Cesanella.

