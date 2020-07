Sul lungomare compare un serpente: tanti curiosi poi la biscia scompare

SENIGALLIA - Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri sul lungomare Alighieri dove un serpente è comparso sul marciapiede. Il rettile, spaventato forse dai passanti, che hanno avuto però molta più paura di lui si è infilato sotto la macchina ed è riuscito evidentemente ad entrare in qualche condotto. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto con una squadra che si è messa subito al lavoro per cercarlo. Nel frattempo la polizia locale ha allontanato i curiosi per consentire ai pompieri di lavorare e per evitare che il serpente si avvicinasse a qualcuno. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre un’ora cercando di recuperarlo me non sono però riusciti a prenderlo. Deve essersi infilato nelle parti più nascoste della macchina in sosta, sentendo il gran trambustò. Nessuno l’ha visto infatti allontanarsi. Non è chiaro da dove sia arrivato. Accertamenti sono in corso.

