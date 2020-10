Ladro arrestato, ma il diciottenne tunisino torna subito libero

SENIGALLIA - Arrestato dai carabinieri un 18enne tunisino per aver rubato due biciclette ed essersi introdotto in due ristoranti in cerca di soldi. Si tratta di un ragazzo senza fissa dimora che ha vissuto finora in una comunità per minori del pesarese poi, avendo compiuto la maggiore età, di recente, ha dovuto lasciarla e si è ritrovato in mezzo ad una strada. È in regola con il permesso di soggiorno e vive di espedienti.

Nella notte tra mercoledì e giovedì si trovava sul treno ma non aveva il biglietto e forse per questo motivo è sceso o è stato fatto scendere a Senigallia. Un dettaglio che agli inquirenti non è noto e sul quale non si sono soffermati, non essendo rilevante ai fini delle indagini. Una volta sceso dal treno il giovane ha rubato una bicicletta, rompendo il lucchetto, e con questa ha raggiunto il lungomare Mameli. Arrivato al ristorante “Il gatto e la volpe” ha lanciato un sasso contro la vetrata e poi si è introdotto all’interno, incurante del fatto che il sistema d’allarme fosse scattato. Ha frugato nella cassa ma non ha trovato nulla perché il ristorante era chiuso da diversi giorni. A quel punto è scappato mentre sul posto sono arrivati carabinieri e polizia.

Il 18enne si è accorto poi di avere una gomma bucata della bicicletta, che ha abbandonato ed è tornato alla stazione per rubarne un’altra sempre con la stessa modalità. E’ quindi tornato di nuovo sul lungomare Mameli, a distanza di due, prendendo di mira un altro ristorante: “La Lampara”. Ha rotto un’altra volta la vetrata con un sasso e si è diretto alla cassa al cui interno ha trovato 13 euro in monete. Anche qui è scattato l’allarme. II titolare del ristorante, mentre vedeva da casa dalle telecamere il ladro in azione, ha chiamato i carabinieri che si sono recati sul posto. Il 18enne nel frattempo è fuggito e si stava dirigendo in bicicletta verso il porto.

La gazzella dei militari l’ha intercettato da lontano e, nonostante un suo tentativo di fuga per sottrarsi al controllo, il ragazzo è stato raggiunto ed identificato. Corrispondeva al ladro ripreso dalle telecamere. E’ stato poi lui, una volta fermato e messo di fronte alle proprie responsabilità, a confermare quanto accaduto. A terra ha lasciato cadere una maglia dove aveva nascosti i soldi rubati, subito restituiti al proprietario del ristorante. E’ stato quindi condotto nella caserma di via Marchetti dove è stato tratto in arresto per i furti e il tentato furto. Le due biciclette sono state sequestrate in attesa di rintracciare i proprietari. Ieri mattina si è tenuta l’udienza di convalida presso il Tribunale di Ancona. Il giovane ha patteggiato una pena di 10 mesi di reclusione e 300 euro di multa. Essendo incensurato è stato rimesso in libertà.

