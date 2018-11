Tornano in azione i ladri acrobati Scalano la grondaia, poi via con i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ladri acrobati in via Cellini, dove si sono arrampicati sulla grondaia per raggiungere un appartamento al secondo piano. Proprio come accaduto in via Bramante, sempre al Vivere Verde. È successo lunedì pomeriggio quindi è probabile che la banda sia stata la stessa. In via Cellini, approfittando dell’assenza della proprietaria, hanno messo tutto a soqquadro. Hanno rovistato dappertutto anche nel ripostiglio. La donna appena rientrata ha chiamato la polizia. Ancora non ha saputo fornire una stima esatta di ciò che hanno preso perché ha l’abitudine di sparpagliare in giro per casa i suoi averi, per non tenerli tutti insieme. Qualche gioiello è sparito ma si è riservata di fare avere un elenco più dettagliato al momento di sporgere denuncia.