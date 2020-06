L'auto si ribalta nella notte e la persona alla guida resta prigioniera dentro, tirata fuori e soccorsa dai vigili del fuoco

SENIGALLIA - II vigili del fuoco sono intervenuti questa notte mezz'ora dopo mezzanotte a Senigallia in via Mattei per un incidente stradale. Coinvolta solo un'auto che si è ribaltata sul fianco sinistro.La squadra vigili del fuoco sul posto ha aiutato la persona alla guida ad uscire dalla vettura e messo l'auto in sicurezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA