SENIGALLIA Scassinata una cassaforte alla Cesanella, due colpi a segno anche a Montemarciano, mentre a Roncitelli un ragazzino è riuscito a mettere in fuga i ladri, insospettito dai loro strani movimenti. È alto l’allarme per i furti: con l’arrivo dell’ora solare, i malviventi sono tornati in azione a Senigallia e nell’hinterland, approfittando del fatto che ora fa buio prima.

APPROFONDIMENTI L’ALLARME Ancona, blitz al Mixer Bar dei ladri armati di sega: tagliata la grata e scassinate tutte le slot



Le indagini

Il bottino della cassaforte svaligiata è ancora da quantificare. Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato la sera di Halloween, verso le 20.45. Secondo quanto ricostruito dalla vittima e dalla polizia, i ladri sono saliti sul garage del vicino di casa, da cui poi si sono introdotti nell’abitazione, entrando dal retro. Hanno alzato la serranda, rotto la finestra e, una volta dentro, sono riusciti ad aprire anche la cassaforte facendo razzie del contenuto, ancora da quantificare con esattezza. Dentro c’erano soldi e gioielli. Dopo aver informato la polizia la vittima ha anche avvisato Francesco Albani, amministratore del gruppo “Furti e Segnalazioni Senigallia” per mettere in guarda altre persone. «Si raccomanda sempre di avvisare immediatamente le forze dell’ordine in caso di avvistamento di persone o auto sospette – è intervenuto Albani sul gruppo - tanto più in questi giorni di feste e di ponti. Il consiglio, se si può, è di installare un impianto d’allarme anche nelle abitazioni ai piani più alti, in quanto a volte i ladri riescono a salire pure in questo tipo di abitazioni. Si arrampicano ai discendenti». Proprio quello che è accaduto a Montemarciano, sempre tra il tardo pomeriggio e l’ora di cena del 31 ottobre. In un condominio si sono arrampicati fino al secondo piano. Hanno creato un grande foro nel vetro con un “diamante” da cantiere, poi hanno infilato la mano e aperto la finestra. Nessun rumore. Dentro hanno preso qualche gioiello. Nello stesso condominio sono entrati a casa di una signora che non c’era. Il bottino è ancora da quantificare. In un terzo episodio, nello stesso palazzo, invece la proprietaria c’era e i suoi rumori hanno messo in fuga i ladri. Mercoledì sera, inoltre, forse la stessa banda, ha provato a Roncitelli ma gli è andata male. «Ladri a Roncitelli – l’avviso social di una residente - hanno una Ford Fiesta grigia, ce li siamo trovati di fronte e, grazie alla prontezza di mio figlio che è riuscito a prendere il numero di targa e ci ha subito avvertiti, siamo corsi a casa. Ce li siamo trovati di fronte quasi nel terrazzo. Si erano arrampicati dai garage dei vicini. Erano in tre e sono poi fuggiti per i campi per poi salire sulla Ford Fiesta grigia. Abbiamo avvertito le forze dell’ordine, fate attenzione». Il figlio ha preso il numero di targa che è stato fornito alle forze dell’ordine. Il ragazzino, in giro per Roncitelli con gli amici, ha notato movimenti strani. Ha visto infatti degli sconosciuti parlare con delle radioline tipo walkie talkie. A Roncitelli si conoscono tutti e la loro presenza, insieme a comportamenti sospetti, ha attirato la sua attenzione. Li ha visti andare con la macchina contromano e suonare il campanello di casa, come a verificare se dentro vi fosse qualcuno, così ha subito chiamato i genitori che sono rientrati in fretta. Dalla modalità sembra sempre la stessa banda di ladri acrobati degli altri episodi.