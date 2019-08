Vende giochi pericolosi: ​multa di 5mila euro all'ambulante abusivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Aquiloni e giocattoli venduti abusivamente in spiaggia, sequestrati dalla polizia locale mercoledì pomeriggio. L’abusivo e’ stato sanzionato con una multa da 5mila euro, non avendo il permesso per la vendita in spiaggia.La merce è stata sequestrata e verrà distrutta in quanto si tratta di giochi ritenuti pericolosi non avendo il marchio CE. Una multa da 500 euro è stata fatta invece ad un venditore ambulante regolare, che aveva un carrello troppo grosso. Le misure consentite sono infatti stabilite dal Comune.