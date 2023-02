Macerata, gasolio abusivo e "porta a porta": preso con il furgone-distributore ambulante e denunciato

MACERATA - Un vero e proprio distributore ambulante di gasolio, capace di garantire un servizio "porta a porta" di rifornimento di carburanti. È quello che si sono trovati di fronte i Finanzieri del Gruppo di Macerata, che hanno intercettato e controllato, nella zona industriale della città, un automezzo-frigo (apparentemente adibito al trasporto di alimenti) che, alla vista della pattuglia operante, aveva effettuato una manovra insolita, tale da insospettire i militari.

Sospetti fondati, perchè le Fiamme Gialle i finanzieri hanno rinvenuto, nel vano frigo dell’automezzo, una capiente cisterna metallica, colma di gasolio agricolo sprovvisto di documentazione giustificativa di accompagnamento, dotata di tutti gli strumenti utili per l’erogazione del carburante, tipici di un normale distributore stradale, con tanto di dispositivo elettro-meccanico composto da pistola erogatrice e conta litri professionale: una vera e propria stazione di rifornimento “ambulante”, predisposta di tutto punto per erogare gasolio di contrabbando.

Una versione ocale dell’innovativo servizio di rifornimento “a domicilio”, proficuamente sperimentato di recente in Francia, ma riprodotto illegalmente in totale spregio alle norme di legge in materia di sicurezza e di tassazione. Il carburante, il “distributore mobile” e il furgone utilizzato per gli spostamenti sono stati sequestrati, mentre l’autista è stato denunciato a piede libero.