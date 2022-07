Sei euro al giorno per la sosta, ma il parcheggio per la spiaggia era abusivo. C'erano pure 2 lavoratori in nero: scattano i sigilli

ANCONA – Un parcheggio vicino alla spiaggia, completamente abusivo, è stato scoperto dalla Polizia e dalla Guardia di finanza a Palombina Nuova. I controlli congiunti eseguiti dalla Squadra Amministrativa della questura dorica hanno permesso di verificare che il gestore del parcheggio a due passi dalla spiaggia - una società di Roma la cui titolare aveva preso in affitto il terreno da un imprenditore anconetano di 40 anni - esercitava abusivamente l'attività, facendo pagare agli utenti 6 euro per la sosta dell'intera giornata. Per questo è stato chiesto al Comune di Ancona di emettere un'ordinanza di cessazione dell’attività. Il parcheggio serviva per i bagnanti diretti alla spiaggia di Palombina.

Le Fiamme Gialle, contestualmente, hanno riscontrato la presenza nel parcheggio di 2 lavoratori in nero: per questo è stata richiesta all’Ispettorato del Lavoro la sospensione dell’attività. E' stato inoltre accertato che la titolare della società romana non aveva mai installato il previsto registratore telematico e, quindi, non comunicava nessun corrispettivo giornaliero dagli inizi di giugno: per questo ha ricevuto varie sanzioni.