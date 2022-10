Fattorino abusivo arrestato dopo 8 anni: «Sputi a chi non pagava e rifiutava il trasporto valigie»

Fattorino abusivo arrestato dopo 8 anni: «Sputi a chi non pagava il trasporto valigie». Sfilava di mano i bagagli ai turisti sulle pensiline della stazione ferroviaria di Firenze e per 15 euro li trasportava dove desideravano, ma di fronte a un rifiuto aggrediva con spintoni, insulti e sputi. Dunque, la sua carriera di fattorino abusivo finì, otto anni fa, per le tante denunce, nel tempo trasformatesi in condanne.

Romeno trovato alla stazione di Basovizza

Nei giorni scorsi l'uomo, un cittadino romeno, che oggi ha 30 anni, è stato controllato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Basovizza mentre viaggiava su un pullman di linea diretto in Spagna e arrestato in esecuzione di un mandato di cattura, dovendo espiare la pena di anni 1 e 8 mesi di arresto per lesioni personali e inosservanza al foglio di via. È stato chiuso nel carcere di Gorizia.