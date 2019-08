Abusivo fermato lungo il litorale: altri riescono a fuggire lasciando tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - i Carabinieri della locale Compagnia, sul tratto di spiaggia da Lungomare Marconi a Lungomare Alighieri, con alcune pattuglie e militari in abiti civili, hanno trovato un ambulante mentre esercitava l’attività di commercio su aree demaniali marittime in forma itinerante senza essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa e senza il nulla-osta del Comune di Senigallia.Al venditore, senegalese, regolare sul territorio nazionale, veniva contestata la relativa violazione di norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche per complessivi cinquemila euro, inoltre, venivano sequestrate amministrativamente: 8 portafogli, 192 borse, 15 borse e 28 teli di mare. Altri venditori abusivi, avvedutisi dei controlli dei carabinieri si davano alla fuga ed abbandonavano sull’arenile di Lungomare Alighieri alcuni borsoni che venivano recuperati e sequestrati penalmente che contenevano la seguente merce contraffatta: 8 borse da donna, 7 giacche a vento, 6 polo, 10 t-shirt, 20 bermude e 21 paia di scarpe.