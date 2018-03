Furti in due chiese e al Duomo: il ladro incastrato dalle telecamre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Incastrato dalle telecamere il ladro delle chiese. Era un 24enne romeno senza fissa dimora. Il giovane si era introdotto lunedì scorso, di mattina in tre luoghi di culto del centro storico: nella chiesa di San Martino che si trova nell’omonima via, dove aveva rubato un calice, poi in quella della Immacolata di via Fratelli Bandiera dove era scappato con la corona della statua del bambinello, retta da Sant’Antonio, e infine dal Duomo di piazza Garibaldi aveva sottratto le chiavi del campanile. Furti che non erano stati subito denunciati e nemmeno scoperti il giorno stesso. Il comandante della stazione dei carabinieri di Senigallia, Raffaele Lopriore, appreso da alcuni conoscenti quanto accaduto, ha subito contattato i sacerdoti per ricevere ulteriori informazioni e per avviare le indagini che hanno dato riscontri rapidi. Dai filmati delle telecamere a circuito chiuso i militari sono risaliti a lui, vedendolo in azione. Il 24enne è stato denunciato per furto aggravato.