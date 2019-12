Si filmano nel blitz contro il presepe: il video gira su Instagram, poi le scuse

SENIGALLIA - Giovani si filmano mentre danneggiano il presepe di sabbia di Porta Lambertina e poi pubblicano i video su Instagram, ridendo e scherzando. È accaduto la notte di Natale e il gesto non è sfuggito all’assessore ai Lavori pubblici Enzo Monachesi che si è imbattuto in un filmato. Ha riconosciuto subito i responsabili. Su Facebook la mattina di Natale ha pubblicato un fotogramma di un video aggiungendo questo commento «Poi si filmano pure – ha scritto l’assessore -, mettono i video su Instagram. Non li capisco, sono senza parole. Il lavoro di giorni al freddo rovinato in un secondo».



L’assessore non si è limitato a denunciare sui social, ha voluto contattare i responsabili e parlare con loro e spiegare quanto grave sia stato quel gesto, incurante del rispetto verso chi ha realizzato il presepe e l’intera comunità. Una lezione che hanno capito, scusandosi. Non verranno denunciati. «Li ho contattati, sono giovani ma non minorenni – racconta Monachesi – ho parlato con loro e penso abbiano capito. Mi sono sembrati sinceri. Mi bastava che si rendessero conto di quello che avevano fatto perché non accadesse più. Gli ho regalato gentilezza e si sono aperti. Nessuna denuncia – aggiunge – è Natale e bisogna saper perdonare. Ora mi sento in qualche modo di proteggerli perché hanno avuto il coraggio di parlarmi e ho percepito chiaramente il loro rimorso».



Il presepe è stato danneggiato con le mani, togliendo la sabbia in modo da deformare le immagini. Ieri è stato sistemato ed è tornato come nuovo. Si trova sotto Porta Lambertina, in un luogo accessibile a tutti anche di notte. I video sono stati rimossi da Instagram. Danni li ha trovati alla macchina ieri mattina inoltre una donna che risiede in viale Leopardi. In questo caso si tratterebbe di un automobilista fuggito dopo essersi schiantato contro la fiancata del veicolo in sosta. Ancora da appurare se i segni trovati fuori da alcuni condomini del Vivere Verde il giorno di Natale siano riconducibile ai vandali.