Colata di fango invade la strada e innesca un tamponamento a catena

SENIGALLIA - Uno smottamento lungo l’Arceviese a Bettolelle nel primo pomeriggio è stato la causa di un tamponamento a catena. Tre i veicoli coinvolti.Non erano ancora le 14 quando l’acqua ha trascinato sull’asfalto un ingente quantitativo di terra e fango proprio mentre si trovava a transitare una macchina. La ragazza al volante, una senigalliese, ha dovuto frenare bruscamente per evitare di perdere il controllo del mezzo. Nel veicolo che la seguiva c’era un’altra giovane di San Costanzo. E’ rimasta ferita ad una gamba. E’ riuscita a frenare in tempo per evitare di piombarle addosso. La terza macchina, guidata da un ragazzo senigalliese, non ha invece fatto in tempo a fermarsi ed ha tamponato la seconda che, a sua volta, è andata addosso alla prima. Ad avere la peggio proprio la giovane della seconda auto che ha lamentato dolori ad una gamba. E’ stata portata al pronto soccorso di Senigallia. Nulla di grave.