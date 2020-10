Ballotaggio Volpini-Olivetti, seggi aperti anche oggi fino alle 15. Affluenza in calo: 40,5%

SENIGALLIA - L’assenteismo è stato il protagonista della prima giornata di ballottaggio con percentuali più basse di affluenza rispetto al primo turno. Sono 38.801 i senigalliesi chiamati a scegliere il sindaco che dovrà guidare la squadra di governo per i prossimi cinque anni. La scelta è tra il centrosinistra di Fabrizio Volpini ed il centrodestra di Massimo Olivetti. Non c’è stata però la corsa alle urne. Alle 23 l'affluenza era del 40,5%.





L’attesa

In alcune sezioni addirittura presidenti e scrutatori aspettavano sull’uscio che si vedesse qualche elettore. Da una sezione hanno pubblicato una foto su Facebook scrivendo «vi aspettiamo per votare». Alle 12 avevano votato 5.193 persone, il 13,38% degli aventi diritto. Al primo turno erano stati 6.234 (16,07%). Alle 19 invece avevano votato 12.426 persone (32,02%) rispetto alle 14.268 (36,77%), del primo turno quando alle 23 avevano votato in 18.149, (46,77%) arrivato al 65,91% con 25.575 votanti, alla chiusura dei seggi. Se entrambi i candidati puntavano a richiamare alle urne anche chi al primo turno non è andato, di fatto però è avvenuto che anche chi il 20 e il 21 settembre era andato non è tornato per il ballottaggio.



Oggi si torna a votare. Alle 15 si chiuderanno i seggi e partirà lo spoglio, che si aspetta più rapido rispetto a quindici giorni fa. Il 20 e 21 settembre infatti c’erano sette candidati e anche i voti disgiunti, adesso è tutto più facile con due sole opzioni tra le quali scegliere. Nel pomeriggio quindi Senigallia avrà il suo sindaco e di conseguenza conoscerà subito anche l’esecutivo, visto che entrambi i candidati hanno giocato d’anticipo. Non ci sarà il toto assessore che di solito segue alle elezioni del primo cittadino. Anche oggi gli elettori potranno richiedere un duplicato della tessera elettorale o una nuova nel caso fosse completa all’Ufficio Anagrafe, rivolgendosi alla sede di Piazza Roma, 8 dalle 7 alle 15. Stesso orario in cui sarà aperto anche l’ufficio distaccato di Marzocca sulla Statale Adriatica Sud, 41.



