SENIGALLIA - Nuova segnaletica in arrivo per correre ai ripari contro i veicoli che viaggiano contromano in via XX Settembre e sul Ponte Angeli per entrare in centro storico. I cittadini si sono appellati al Comune, preoccupati per l’incolumità di tutti e l’ente, proprio ieri, ha deciso di incrementare la segnaletica precisando meglio il divieto d’accesso e l’obbligo di svoltare a sinistra una volta arrivati davanti a via XX Settembre.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Inciampa nel marciapiede in degrado e cade a terra davanti allo stadio Dorico: trasportata in ospedale con un trauma cranico LA PROTESTA Picchetto in A14: «La pericolosità di questo tratto è un'emergenza nazionale che deve risolvere il ministero» ANCONA Scontro tra un bus e un furgone in via Ascoli Piceno ad Ancona: due passeggere in ospedale INCIDENTE SUL LAVORO Finisce con il muletto in mare, tragedia al porto: Paolo muore annegato



Il problema



Da quando ponte Garibaldi è chiuso (cioè dal 15 settembre scorso) diversi veicoli che provengono da via Rossini invece di imboccare via Annibal Caro, una volta arrivati a Largo Boito, proseguono dritto immettendosi in via XX Settembre contromano per poi fare altrettanto su Ponte Angeli dell’8 dicembre 2018. I senigalliesi lo sanno che esiste un senso unico in uscita, ma chi viene da fuori non può certo immaginare che il divieto d’accesso sia presente lato fiume, oltre il parcheggio, su di un palo attaccato ad un cartellone per i necrologi e manifesti. E’ un problema di vecchia data perché è sempre stato lì e ogni tanto capitava che qualcuno si sbagliasse, infilandosi in via XX Settembre. Erano, però, casi isolati.

La segnaletica non è mai stata modificata, ma da quasi 5 mesi il traffico che non può passare su ponte Garibaldi, reso inagibile dall’alluvione, si riversa su Largo Boito, dove i veicoli devono svoltare a sinistra immettendosi in via Annibal Caro. Tuttavia, c’è chi prosegue dritto non vedendo un cartello di fronte a sé che lo vieta. Dovrebbero tutti guardare alla propria destra per trovare il segnale, distante diversi metri dall’inizio di via XX Settembre e proprio in quel tratto c’è anche una curva.

«Qui contiamo una media di dodici veicoli al giorno che imboccano contromano via XX Settembre e fanno altrettanto sul ponte – spiega Rodolfo Montanari, titolare della tabaccheria Lambertina –, non aspettiamo che accada una tragedia prima di intervenire. Basterebbe davvero poco, come mettere un segnale più evidente in fondo alla strada perché quello che c’è non è facile da vedere». Il pericolo è confermato dal fatto che troppi automobilisti lo ignorano completamente. Il commerciante si è fatto portavoce delle lamentele continue dei pedoni, dei residenti e di tutti gli utenti della strada che finora hanno schivato il pericolo. Non sono mancati momenti di panico nel trovarsi un mezzo di fronte all’improvviso. L’assessore Nicola Regine, con delega alla Mobilità, si è fatto subito carico ieri della proposta del commerciante a cui ha dato seguito, dopo essersi confrontato in Comune.



La soluzione



«Ho consultato l’ufficio – spiega l’assessore -, verrà messo un segnale più grande di 90 centimetri e ne verrà posizionato un altro di preavviso per indicare l’obbligo di girare a sinistra». Una soluzione che dovrebbe, finalmente, risolvere un problema annoso molto serio perché ogni giorno si rischia un incidente. Sono anni che i cittadini lamentano la situazione che, a quanto pare, non era difficile da risolvere. Seguiranno i tempi tecnici necessari a installare la nuova segnaletica che, a giorni, debutterà. I cittadini chiedono intanto qualche controllo in più dalla parte della polizia locale per fare prevenzione.

Sabrina Marinelli

© RIPRODUZIONE RISERVAT