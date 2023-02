Scontro tra un bus e un furgone in via Ascoli Piceno ad Ancona: due passeggere in ospedale

ANCONA - Lo scontro all'improvviso: l'autobus stava passando in via Ascoli Piceno proprio mentre in direzione opposta arrivava un furgone. L'impatto proprio nella curva, quando i due mezzi sono entrati in contatto lateralmente sorprendendo i passeggeri all'interno del bus. Nello scontro due di loro sono rimasti feriti: si tratta di una donna di 50 anni che è stata trasportata in ospedale con un trauma cranico e una ragazza di 23 che si è fatta male ad una gamba. Sul posto due ambulanze della Croce gialla e tre pattuglie della Polizia municipale.